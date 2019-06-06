СМИ: Джулиани может оставить должность личного адвоката Трампа

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани может покинуть команду юристов президента США после того, как закончит с последствиями расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс. Об этом сообщила в четверг газета Washington Examiner со ссылкой на самого Джулиани.

При этом, как отмечает издание, Джулиани уточнил, что готов остаться личным адвокатом главы Белого дома, если тот его об этом попросит. "Все зависит от того, буду ли я нужен", - приводит газета слова юриста.

Джулиани был помощником Трампа во время предвыборной гонки. После победы на выборах Трамп назначил его на пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности. В апреле 2018 года было объявлено, что Джулиани вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США в рамках проводимого Мюллером разбирательства.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом он признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор также подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.