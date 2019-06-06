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Трамп выделил около $19 млрд пострадавшим от стихийных бедствий американцам

Это важно для фермеров и владельцев ранчо, считает американский лидер

ТАСС, 6 июня. Президент США Дональд Трамп подписал указ о федеральной помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Сообщение об этом он разместил в четверг в Twitter.

"Только что подписал указ, чтобы помочь американцам, пострадавшим от недавних катастрофических ураганов, - написал глава государства. - Это важно для американских фермеров и владельцев ранчо, для Джорджии, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины и Калифорнии. Пуэрто-Рико также должен любить президента Трампа".

Как отмечает телеканал CNN, речь идет об ассигнованиях в размере $19,1 млрд. Компенсации получат американцы, в последние годы понесшие ущерб от наводнений, ураганов и лесных пожаров.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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