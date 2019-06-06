Пашинян и Путин обсудили общую повестку в дружественной атмосфере

ЕРЕВАН, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в дружественной атмосфере обсудили вопросы двусторонней повестки, которые в основном касались экономических связей. Как передает государственное новостное агентство Арменпресс, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Пaшиняна Владимир Карапетян.

"ПМЭФ является очень важным мероприятием, и мы думаем, что участие в таких форумах является важным шагом для нашей повестки. Атмосфера встречи Пашиняна и Путина была дружественной, стороны были привержены дать решения всем тем вопросам, где есть обоюдный интерес. Были даны указы межправительственной комиссии продолжать работу, а также создать специальные отдельные группы для конкретного решения других проблем", - отметил Карапетян.

По словам пресс-секретаря премьера Армении, "Пашинян и Путин коснулись также процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но основной повесткой являлись экономические вопросы".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Его мероприятия объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.