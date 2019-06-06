МИД Великобритании вызвал посла Судана в связи с разгоном забастовки в Хартуме

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. МИД Великобритании в четверг вызвал посла Судана в связи с обернувшимся десятками жертв разгоном забастовки в столице страны Хартуме. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Канал приводит слова отвечающей за отношения Лондона с африканскими странами замглавы Форин оффиса Харриетт Болдуин, которая назвала "совершенно ужасающими" полученные ведомством "очень достоверные сообщения о применении насилия против участников мирной акции протеста".

"Судан должен перейти к гражданскому правлению как можно скорее", - подчеркнула она. В среду МИД Великобритании сообщил о том, что в связи со сложившейся в Судане ситуацией страну покинет часть сотрудников британского посольства вместе с семьями.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме. По последним данным, в результате разгона демонстрантов погибли не менее 100 человек.