Мэй покинет пост лидера Консервативной партии

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Тереза Мэй покинет в пятницу пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра Соединенного Королевства, пока ее преемник не определится по итогам внутрипартийной борьбы. О решении покинуть свой пост, занимаемый с июля 2016 года, 62-летний политик объявила в конце мая, объяснив его невозможностью провести через британский парламент сделку с Евросоюзом об условиях Brexit.

Должность лидера консерваторов Мэй занимала в течение 1061 дня. Это шестой, самый плохой результат в истории партии. По этому показателю она расположилась между Невиллом Чембреленом (1937-1940, 1227 дней) и Иэном Данканом Смитом (2001-2003, 784 дня). Рекорд же принадлежит Маргарет Тэтчер, которая управляла партией с 1975 по 1990 год или 5769 дней. На втором месте идет Уинстон Черчилль, возглавлявший тори с 1940 по 1955 год в течение 5307 дней.

Согласно графику, объявленному самой Мэй, спустя три дня после отставки с поста лидера правящей партии, 10 июня, начнется избирательная кампания претендентов на то, чтобы возглавить консерваторов. На нее отведено полтора месяца, а имя нового лидера Консервативной партии будет известно не позднее 28 июля.

Список кандидатов

Несмотря на то, что формально избирательная кампания среди тори начнется лишь на следующей неделе, по сути внутренняя борьба уже началась и участвуют в ней 11 кандидатов. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, экс-заместитель министра финансов Марк Харпер, а также бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима.

Еще два кандидата - парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и замминистра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус - взяли самоотвод.

Тем временем ввиду столь большого по меркам британской политики числа претендентов по пост консерваторов Комитет 1922, объединяющий рядовых парламентариев-тори и определяющий вопросы выбора или смены лидера партии, изменил правила, чтобы сделать избирательную кампанию более быстрой.

Согласно новым правилам, для того, чтобы пройти в первый раунд внутреннего голосования, кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 5% депутатов от фракции тори в Палате общин или 17 депутатов. Для того, чтобы выйти во второй раунд, понадобится уже 10% голосов (33 депутата). Согласно правилам, действовавшим до настоящего момента, по итогам каждого раунда из борьбы выбывал лишь один претендент на высший партийный пост.

Первый раунд голосования тори проведут 13 июня. Дальнейший отсев кандидатов будет происходить 18, 19 и 20 июня. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а 160 тысяч рядовых членов Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны только месяц спустя - не ранее 22 июля.

В течение стартующей в этот день недели Мэй должна будет уступить свой пост избранному главе правящей партии.

Чем займется Мэй

Накануне ухода Мэй с поста Консервативной партии ее представитель заявил, что оставшееся время в резиденции на Даунинг-стрит, 10 она использует для того, чтобы продолжать работать на благо людей Великобритании. В то же время он подчеркнул, что премьер не будет принимать активного участия в определении политики в отношении предстоящего выхода из ЕС, так как полагает, что этим должен заняться ее преемник. "Она продолжит сосредотачивать свои усилия на том, чтобы работать на благо людей этой страны. Что касается Brexit, премьер-министр сказала, что задача вести этот процесс вперед будет лежать не на ней, но на том, кто сменит ее".