Экс-помощник Трампа: Кисляк просил помощи с видеозвонком между президентами РФ и США

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Бывший посол России в США Сергей Кисляк просил экс-помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна организовать видеозвонок между российским лидером Владимиром Путиным и новым главой вашингтонской администрации Днольдом Трампом сразу после его инаугурации в конце января 2017 года. Флинн рассказал об этом во время беседы со следователями из ФБР. Соответствующий документ размещен в базе данных федерального суда Вашингтона.

В конце декабря 2016 года Флинн провел телефонный разговор с Кисляком. "Во время разговора Кисляк попросил Флинна организовать видеотелеконференцию между избранным президентом Трампом и российским президентом Путиным 21 января", - отмечается в документе.

В нем также говорится, что экс-помощник президента США встретился с Кисляком и зятем Трампа Джаредом Кушнером в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке после президентских выборов 2016 года. В документе уточняется, что встреча носила деликатный характер.

В феврале 2017 года помощник президента по национальной безопасности Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. Обвинения Флинну были предъявлены 1 декабря 2017 года. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает приговора суда по своему делу.