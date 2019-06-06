Трамп считает, что Мюллер своим последним заявлением выставил себя дураком

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что спецпрокурор Роберт Мюллер повел себя глупо, выступив на прошлой неделе с заявлением, в котором уточнил ряд аспектов своего доклада об итогах расследования данных о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы 2016 года. Такое мнение высказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в четверг.

"Позвольте мне сказать вам, что он [спецпрокурор США] выставил себя дураком. Никто не сообщал о том, что ему [Мюллеру] пришлось скорректировать свои показания, потому что эти показания не были верны", - отметил глава государства.

Он не высказал никаких возражений против того, чтобы Мюллер, снявший с себя полномочия спецпрокурора на прошлой неделе, дал показания в Конгрессе, на чем настаивает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). "Нэнси Пелоси - это настоящее бедствие. Знаете ли, пускай делает то, что хочет. Я считаю, что у них [демократов в Конгрессе] крупные неприятности", - заметил Трамп.

Ремарки Мюллера

Мюллер на прошлой неделе сообщил, что не усматривает возможность выдвижения обвинений в адрес действующего президента США.

"Мы не вынесли суждения по поводу того, совершил ли президент преступление, - заявил он. - Президент, согласно давно устоявшейся в министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне. Поскольку аппарат спецпрокурора входит в структуру министерства юстиции и мы руководствовались правилами министерства, вопрос о выдвижении обвинений в отношении президента не та возможность, которую мы рассматривали".

Мюллер четко заявил, что не настроен давать показания в Конгрессе, но если его принудят пойти на это, то его показания "не могут выходить за рамки уже представленного доклада" об итогах расследования.

Расследование "вмешательства" в выборы

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом он признал, что расследование не выявило сговора Трампа с РФ. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.