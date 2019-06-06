Главы МИД Румынии и Венгрии обсудили столкновения на кладбище в Валя Узулуй

БУХАРЕСТ, 7 июня. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану подчеркнул неотъемлемое право каждого государства чтить память героев, похороненных на многонациональном военном кладбище в румынском населенном пункте Валя Узулуй (уезд Харгита с преобладающим венгерским населением). Такую позицию министр озвучил в четверг в телефонной беседе с руководителем венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто, сообщил МИД Румынии.

"Глава румынской дипломатии обратился к венгерскому коллеге с просьбой направить очень ясный сигнал венгерскому сообществу избегать конфронтации и эскалации напряженности, - сказано в сообщении. - Министр Теодор Мелешкану указал на важность выявления практических решений, которые были бы приняты всем местным сообществом - как румынами, так и венграми - и подчеркнул неотъемлемое право каждого государства чтить память героев, похороненных на этом кладбище".

"Мелешкану заверил, что приняты все необходимые меры, чтобы избежать нежелательной эскалации ситуации, без необходимости неконструктивного вмешательства извне для этого", - подчеркивает румынский МИД.

Столкновения между румынами с одной стороны и местным венгерским населением и силами правопорядка с другой произошли в четверг на военном кладбище в Валя Узулуй. Этот некрополь - предмет территориального конфликта между властями коммуны Сэнмартин (уезд Харгита) и коммуны Дэрмэнешть (уезд Бакэу). Венгры хотели помешать румынам в День героев почтить память погибших солдат, требуя сначала урегулировать этот спор. Румыны ворвались на кладбище силой, сломав ворота и растолкав жандармов и журналистов, и провели поминальную службу.