Трамп считает оправданным применение пошлин в отношениях с Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает обоснованным применение пошлин в отношении Мексики в целях противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков из этой латиноамериканской страны. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в четверг.

"Пошлины - это прекрасная вещь, если вас обманывают в течение 25 лет и пользуются вами как копилкой, из которой можно воровать. Пошлины - это замечательное слово, если знать, как пользоваться им", - отметил глава государства.

Он выразил уверенность в том, что обеспокоенность многих его однопартийцев из Республиканской партии в Конгрессе по поводу последствий введения пошлин на импорт мексиканских товаров не является оправданной. "Республиканцам должно нравится то, что я намерен сделать", - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о решении ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.