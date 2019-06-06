Глава AP назвал встречу Путина с руководителями мировых информагентств очень полезной

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с руководителями крупнейших мировых информационных агентств была экстраординарной и очень полезной, в том числе в плане поддержания углубленного диалога между народами разных стран.

Такую оценку этому мероприятию, состоявшемуся в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), дал в беседе с корреспондентом ТАСС президент американского информационного агентства Associated Press (AP) Гэри Прюитт. Он был одним из участников нынешнего общения российского лидера с представителями мировой прессы.

Прюитт подтвердил, что главы мировых информационных агентств имели возможность затронуть в беседе с Путиным любые темы.

"Это экстраординарная встреча, на которой руководители мировых информационных агентств имеют прямой контакт с российским президентом и могут свободно задавать вопросы на любые темы. Поэтому речь идет об экстраординарной благоприятной возможности", - убежден глава AP. Штаб-квартира AP, штатные и внештатные сотрудники которого работают более чем в 100 государствах, находится в Нью-Йорке.

При этом глава американского информационного агентства подчеркнул, что всегда видит ценность в таких открытых для прессы мероприятиях, на которых у журналистов есть возможность задать интересующие вопросы лидерам тех или иных стран.

"Как президент Associated Press я всегда считаю, что есть ценность у тех мероприятий, на которых имеется возможность задавать вопросы [мировым] лидерам, чтобы общественность была проинформирована. Это не означает, что все должны соглашаться [друг с другом]. Однако это полезно для диалога. И я полагаю, что это конструктивно и полезно для поддержания более глубокого диалога между странами, а также для [рядовых] граждан. Так что я считаю, что это важно и чрезвычайно полезно", - заявил Прюитт.

В недавнем прошлом он возглавлял американский издательский концерн "Макклатчи", выпускающий в 14 штатах 29 ежедневных газет общим тиражом от 1,6 млн до 2,4 млн экземпляров.

Самое сильное впечатление

Вопрос о том, что на встрече запомнилось больше всего, заставил Прюитта ненадолго задуматься. "Я бы сказал, что президент Путин производил впечатление раскрепощенного, уверенного в себе и информированного человека, поскольку вопросы были широкого спектра, а он, безусловно, разбирался во всех этих сферах. В этом заключалось мое самое крупное впечатление", - ответил руководитель AP.

ТАСС делает работу "супер"

Кроме того, Прюитт дал высокую оценку ежегодной организации ТАСС встреч между Путиным и главами ключевых мировых информационных агентств на ПМЭФ.

"ТАСС каждый год делает работу на оценку "супер", организуя это мероприятие! <...> Каждый год они [организаторы] проделывают столь впечатляющую работу! Про организацию и то, как каждый год все делается, я могу сказать лишь добрые слова. Все это очень впечатляет!" - сказал глава AP.

Он признался, что сам бы не рискнул браться за организацию чего-то подобного и давать рекомендации на этот счет. "Я бы не рискнул этим заняться. Мне кажется, они [организаторы] работают так здорово, что я бы даже не стал пытаться раздавать советы. Они организовали и провели это мероприятие очень хорошо", - отметил Прюитт.

В шестой по счету раз

Ежегодная встреча Путина с руководителями ведущих информационных агентств мира, организатором которой выступал ТАСС, проводилась на полях ПМЭФ в шестой раз. В этом году в беседе с главой российского государства приняли участие высокие представители десяти зарубежных агентств из девяти стран - Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию на встрече представлял генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.