Трамп назвал честью для себя возможность отметить 75-летие высадки союзников в Нормандии

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает честью для себя возможность присутствия на мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в четверг.

"Подумайте о том, что никогда не было ничего важнее того, что произошло 75 лет назад. Невероятно отважные люди погибли, теперь мы видим их могилы... Эти люди знали, что они погибнут", - отметил глава государства.

"Это был страшный, но и особенный день. Для меня честь находиться здесь", - добавил Трамп.

В четверг в Нормандии проходит серия мемориальных торжеств по случаю 75-й годовщины британо-американской десантной операции "Оверлорд", начавшейся 6 июня и завершившейся 25 августа 1944 года. Утром при участии президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Терезы Мэй состоялась торжественная закладка первого камня в коммуне Вер-сюр-Мер, где будет создан мемориал, посвященный участию британцев в освобождении Нормандии. Позже Макрон принял участие во франко-американской церемонии с президентом США Дональдом Трампом на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер. Позже на британском кладбище в Байё состоялась церемония с участием Мэй и принца Уэльского Чарльза.