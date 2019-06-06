Мексика и США пока не договорились о путях урегулирования миграционного кризиса

МЕХИКО, 7 июня. /ТАСС/. Переговоры Мексики и США в Вашингтоне об урегулировании миграционного кризиса на границе пока не принесли результатов, сообщил в Twitter в четверг представитель МИД латиноамериканской страны Роберто Альварес.

"Продолжается рассмотрение вариантов для того, чтобы разобраться с растущим числом нелегальных мигрантов, которые пересекают Мексику [на пути в США], - написал Альварес. - США сосредоточены на мерах миграционного контроля, а мы - на развитии [регионов, откуда идут потоки мигрантов]. Пока мы не достигли соглашения, но продолжаем переговоры".

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительных действий, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в США.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственности за поток мигрантов из Центральной Америки и других государств, равно как и за рост потребления наркотиков в США. Переговоры представителей властей Мексики и США начались в Вашингтоне 5 июня.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.