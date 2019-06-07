Мексика готова направить на южную границу 6 тыс. бойцов Национальной гвардии

МЕХИКО, 7 июня. /ТАСС/. Власти Мексики готовы развернуть подразделения Национальной гвардии на границе с Гватемалой, чтобы усилить там меры контроля. Об этом сообщил в четверг в Вашингтоне глава внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"Национальная гвардия также должна отвечать за ситуацию в регионах, в том числе на южной границе, - приводит слова министра на своем сайте газета El Universal. - Мы объяснили им [представителям властей США], что там будет развернут контингент численностью 6 тыс. человек". Эбрард добавил, что по итогам переговоров в четверг мексиканской делегации не удалось прийти к соглашению с коллегами из США, поэтому в пятницу общение будет продолжено.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительных действий, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в США. Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственности за поток мигрантов из Центральной Америки и других государств, равно как и за рост потребления наркотиков в США. Переговоры представителей властей Мексики и США начались в Вашингтоне 5 июня.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.