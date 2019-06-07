Суд Крайстчерча отменил запрет на публикацию изображений напавшего на мечети стрелка

СИДНЕЙ, 7 июня. /ТАСС/. Окружной суд Крайстчерча вынес постановление, разрешающее СМИ публиковать фотографии Бернтона Харрисона Тарранта, совершившего 15 марта падение на две городские мечети, в результате чего 51 человек погиб и более 40 получили ранения. Об этом в пятницу сообщила газета The Sydney Morning Herald .

Теперь СМИ могут использовать фотографии Тарранта, сделанные во время его первой явки в зал суда Крайстчерча 16 марта, без применения эффекта размывания. "Ранее, согласно судебному решению, лицо было скрыто на всех публикуемых изображениях. Однако более нет необходимости в том, чтобы скрывать лицо подсудимого, и выданный ранее ордер считается утратившим силу", - сказано в постановлении судьи Кэмерона Мандера.

Следующее заседание суда по делу о терактах в мечетях Крайстчерча состоится 14 июня. Тарранту будут предъявлены дополнительные обвинения в убийстве и покушении на убийства, а также в совершении террористического акта. Уже известно, что подсудимый не сможет лично присутствовать в зале суда и передаст свое заявление через адвоката, а также получит возможность отвечать на вопросы суда по видеосвязи из тюремной камеры.

5 марта в мечетях новозеландского Крайстчерча произошел теракт, в результате которого погибли 51 человек. Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - был заключен под стражу.