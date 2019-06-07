Пентагон опасается, что РФ в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты опасаются того, что Россия может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике в случае, если решение, принятое в международных институтах, не устроит Москву. Об этом говорится в обнародованной в четверг новой стратегии Пентагона в Арктике.

"Россия в большинстве случаев следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа. Россия может принять решение установить эти границы в одностороннем порядке, если процедуры окажутся не в их пользу, и может использовать свою военную силу, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике", - утверждается в документе.

Как сообщил ТАСС в апреле министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, Минприроды надеется, что голосование комиссии ООН по российской заявке на расширение шельфа Арктики состоится на сессии в августе 2019 года, но не исключает, что процесс принятия решения может занять несколько лет. Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщал, что подкомиссия ООН в рамках рассмотрения российской заявки на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России. Роснедра ожидают решение по заявке в рамках следующих двух - трех сессий.

Шельф в Арктике

Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах России - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд т условного топлива.

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. На различные участки дна Северного Ледовитого океана также претендуют Норвегия, США, Канада и Дания. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд т условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.