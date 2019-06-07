В WikiLeaks сообщили о переносе слушаний в Лондоне об экстрадиции Ассанжа на 14 июня

ТАСС, 7 июня. Судебные слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне перенесены на 14 июня. Об этом сообщается в пятницу на официальной странице организации в Twitter .

"Первые судебные слушания по существу об экстрадиции [Ассанжа] в США, ранее запланированные на 12 июня, теперь перенесены на 14 июня", - сказано в сообщении. Отмечается, что "слушания состоятся в магистратском суде Белмарш" в Лондоне.

30 мая WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение тюрьмы Белмарш из-за ухудшения состояния здоровья. Судебные слушания об экстрадиции Ассанжа должны были состояться в Лондоне в тот же день, но были перенесены на 12 июня из-за плохого состояния австралийца.

Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж несколько лет подвергался в Соединенном Королевстве психологическим пыткам, а также обвинил эту страну вместе с США и Швецией в том, что они совместно организовали против него кампанию по запугиванию и клевете.