Республика Сербская открыта к экономическому сотрудничеству с Крымом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины) готова к экономическому сотрудничеству с Россией, в том числе с Крымом. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете "Известия" заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"Мы открыты к сотрудничеству со всей Россией, включая Крым, и это я говорю от имени Республики Сербской. Крым - составная часть вашей страны, и, если у меня появится возможность, я готов посетить полуостров", - ответил он на вопрос о заинтересованности компаний республики в экономическом сотрудничестве с РФ.

Додик высказал мнение, что международное сообщество должно признать результаты крымского референдума. "Конечно, если вопрос о статусе полуострова появится на повестке дня в Боснии и Герцеговине, то я, несомненно, поддержу Россию", - сказал он. Лидер боснийских сербов напомнил, что помимо его голоса для принятия решения "требуется согласие еще двух членов президиума".

Председатель президиума Боснии и Герцеговины прокомментировал ситуацию с увеличивающимся числом беженцев в стране. "У нас нет ресурсов, чтобы обеспечить этих людей деньгами и жильем. Вся проблема с мигрантами возникла из-за желания Запада привлечь новую дешевую рабочую силу, но, когда процесс вышел из-под контроля, они закрыли свои границы. Таким образом, беженцы остаются у нас, и это представляет прямую угрозу для безопасности страны. При том, что ситуация будет ухудшаться, поскольку мы ожидаем очередного наплыва в течение лета", - сказал он.

По данным властей Боснии и Герцеговины, на территорию страны проникли около 10 тыс. мигрантов. При переходе границы беженцы уничтожают документы, поэтому идентифицировать их сложно. Большинство из них стремятся попасть в ЕС, поэтому скапливаются на границе с Хорватией. Наплыв переселенцев уже вызвал протесты местного населения. По оценкам специалистов, в ближайшее время поток беженцев в стране может превысить 50 тыс. человек.