В Токио заявили, что продолжат упорные переговоры с РФ по решению территориальной проблемы

ТОКИО, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит упорные переговоры с Россией на основе своей базовой позиции, которая заключается в решении территориальной проблемы и следующим за ним заключением мирного договора. Об этом пятницу на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Правительство [Японии] на основе своей базовой позиции, заключающейся в решении территориальной проблемы и последующим заключением мирного договора, намеревается продолжить упорные переговоры [с Россией]", - сказал он.

Суга отказался комментировать какие-либо высказывания президента РФ Владимира Путина, который в четверг на встрече с главами международных информационных агентств затронул тему мирного договора с Японией. Генсек японского правительства напомнил, что премьер-министр Синдзо Абэ и Путин в ноябре прошлого года договорились "не оставлять территориальный вопрос будущим поколениям и собственноручно поставить точку" в этой проблеме.

Путин в четверг на встрече с главами международных информационных агентств заявил, что проблемы, возникающие на пути к мирному договору Москвы и Токио, связаны в том числе с американо-японским военным сотрудничеством. "Действительно, в значительной степени это связано с военным сотрудничеством Японии с Соединенными Штатами", - подчеркнул глава государства. Он напомнил о "заморозке" США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о том, что Япония положительно относится к размещению различных систем вооружения на своей территории, в том числе американских. "Мы не подвергаем сомнению право Японии обеспечить свою безопасность теми средствами, которые она считает наиболее эффективными и нужными, это суверенное право любой страны, - сказал президент. - Но суверенное право нашей страны - подумать о своей безопасности и сделать выводы о том, что меняется или может измениться в этой связи в регионе с точки зрения обеспечения безопасности РФ".

Путин обратил внимание, что в договоре о военном сотрудничестве США и Японии "есть некоторые статьи, которые нужно понять, как работают". "Нам нужно понять возможности Японии в рамках этого договора принимать какие-то суверенные решения", - пояснил он. В качестве примера Путин привел строительство военного аэропорта в Японии, которое происходит вопреки мнению местных жителей и властей. "А если так же все будет строиться на других территориях, которые для нас представляют существенный интерес с точки зрения обеспечения безопасности России?" - добавил глава государства.