Трамп назвал генсека НАТО своим поклонником

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга своим поклонником и охарактеризовал как хорошие свои отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Трамп заявил в опубликованном в четверг интервью телеканалу Fox News.

Его попросили прокомментировать мнение критиков, которые два года назад сулили США изоляцию из-за требования от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. "НАТО падала. Если посмотреть деньги, шедшие в НАТО за последние 15 лет, то они неуклонно сокращались, а теперь это уже вполне стоящая вещь", - ответил Трамп.

Он назвал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга "самым верным поклонником" президента США. "Он говорит, что, возможно, без Трампа не было бы НАТО", - продолжал глава государства. Он выразил сожаление тем, что Германия, в отличие от других партнеров по Североатлантическому альянсу, продолжает держать уровень военных расходов на 1%. "Германия должна платить гораздо больше, мы защищаем Германию, а она этим пользуется", - утверждал Трамп.

Он заявил, что вопреки досужим домыслам у него сложились "добрые отношения" с канцлером Германии Ангелой Меркель. "Мы виделись с ней буквально вчера. Я сказал ей, что им [Германии] нужно платить больше, а она типа посмеялась, потому что им это сходило с рук долгие годы", - заметил президент США.

Его попросили прокомментировать недавнее выступление Меркель на церемонии выпуска студентов в Гарвардском университете (штат Массачусетс), где ей была присуждена степень почетного доктора юриспруденции. "Проблема в разделяющих нас стенах: они в умах людей, они существуют в форме невежества и упрощенных подходов к проблемам", - отметила Меркель. Многие СМИ в США усмотрели в этих словах прозрачный намек на Трампа. "Она сказала то, что должна была сказать, у нее пару дней назад были сложные выборы", - отреагировал президент США, заверив, что ему "нравится Меркель, и он с ней ладит".

Президент США республиканец Дональд Трамп многократно критиковал НАТО - в частности, распределение между странами взносов в организацию. Трамп потребовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса он предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%, военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.