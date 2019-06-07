СМИ: в КНДР запретили принимать гуманитарную помощь в объеме менее 300 тонн

СЕУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Власти КНДР распространили в стране директиву, согласно которой не рекомендуется принимать зарубежную гуманитарную помощь в объеме менее 300 тонн. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский телеканал KBC, ссылаясь на источники в северо-восточной провинции Хамгён-Пукто.

По его данным, в конце мая отделы по контактам с зарубежными соотечественниками при народных комитетах получили соответствующее распоряжение. Другой источник сообщил, что в середине мая одна американская неправительственная организация выразила желание оказать продовольственную помощь КНДР в объеме 25 тонн, на что власти ответили отказом, мотивировав его небольшими объемами поставки.

По мнению экспертов, опрошенных телеканалом, такое решение объясняется опасениями Пхеньяна, что частые контакты с зарубежными неправительственными организациями могут привести к идеологическому кризису среди сотрудников органов, работающих с иностранцами.

В 2019 году КНДР поразила рекордная засуха. В период с января по 15 мая в стране выпало всего 56,3 мм осадков, что является минимумом за последние 102 года.

СМИ КНДР призвали граждан искать новые источники воды и разработать революционные меры для борьбы с рекордной засухой. При этом представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которые отслеживают ситуацию с поставками продовольствия в республику, сообщили, что более 10 млн жителей республики ощущают нехватку продуктов питания и у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая.

Причина этого заключается в самом низком за последние 10 лет урожае, который был собран в КНДР в 2018 году из-за плохих погодных условий. По оценкам миссии ВПП, в случае, если из-за засухи нынешний год также будет неурожайным, миллионам граждан страны может грозить голод.