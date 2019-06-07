СМИ: японский премьер утверждает, что Aegis Ashore не представляют угрозы России

ТОКИО, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в пятницу, что закупаемые в США наземные комплексы ПРО Aegis Ashore не представляют угрозы России и другим соседним странам и не будут управляться американскими войсками. В то же время в ходе выступления на пленарном заседании верхней палаты парламента он признал, что развертывание этих установок вызывает беспокойство местного населения.

"Aegis Ashore - это чисто оборонительные комплексы, необходимые для защиты жизни и имущества нашего населения от баллистических ракет, - приводит слова премьера телеканал NHK. - Их размещают не вооруженные силы США, мы сами внедряем эти системы и будем ими самостоятельно управлять. Они не представляют угрозы России и другим соседним странам. Следовательно, неверно считать, что эти установки станут объектом нападения в случае конфликта".

"Министерство обороны сообщило мне, что население в местах будущего размещения Aegis Ashore испытывает беспокойство и озабоченность по разным поводам. Мы очень серьезно к этому относимся", - отметил при этом японский премьер.

Абэ также подчеркнул, что правительство намерено исправить недочеты, допущенные в процессе подготовки к развертыванию этих установок. В ходе пленарного заседания верхней палаты министр обороны Японии Такэси Ивая признал, в частности, что его ведомство совершило серию ошибок в расчетах при составлении доклада о возможных районах размещения Aegis Ashore. Однако, по его словам, эти недочеты незначительны и не влияют на основные выводы Минобороны относительно новых комплексов ПРО.

Размещение сил ПРО

Две установки Aegis Ashore предполагается развернуть к 2023 году в префектурах Акита на севере и Ямагути на юго-западе главного острова страны Хонсю, однако органы местной власти пока не дали на это согласия. Они неоднократно высказывали опасения, что установки ПРО с мощными радарами могут быть опасными для здоровья местных жителей. Наличие ошибок при определении мест размещения комплексов может усилить сомнения местных властей, отмечает информационное агентство Kyodo.

Токио оценивал расходы на приобретение в США двух комплексов Aegis Ashore в 268 млрд иен (почти $2,5 млрд). Однако в японском военном ведомстве полагают, что реальные траты могут оказаться больше.

В ходе встречи глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2", которая прошла в японской столице 30 мая, российская сторона вновь высказала озабоченность теми рисками, которые создаются для безопасности РФ в связи с планами развертывания элементов глобальной ПРО США в Японии.