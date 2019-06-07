Кандидат от Партии Brexit не смог победить на довыборах в парламент Британии

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Британский политик Майк Грин, представляющий Партию Brexit, не смог одержать победу на довыборах в британский парламент от избирательного округа Питерборо. Как сообщило в пятницу агентство Reuters, результаты подсчета голосов свидетельствуют о том, что по итогам довыборов Грин занял второе место и упустил возможность стать первым кандидатом от этой партии в высшем законодательном органе Соединенного Королевства.

По данным агентства, Грин набрал 9801 голос избирателей, в то время как его основной конкурент от Лейбористской партии Лиза Форбс получила 10484 голоса. Кандидат от Консервативной партии Пол Бристоу занял третье место, за него проголосовали 7243 человека.

Основанная в начале 2019 года Партия Brexit, которую возглавляет бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, на проходивших в Великобритании в прошлом месяце выборах в Европарламент набрала 31,6% голосов, не располагая при этом ни одним мандатом в британском парламенте.

Внеочередные выборы в округе Питерборо проводились в четверг в связи с утратой депутатского мандата Фионой Онасанья, которая была осуждена и приговорена к трем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний в суде. Причиной беспрецедентной для Соединенного Королевства ситуации стало нарушение правил дорожного движения, которые Онасанья и ее брат, чьи родители иммигрировали в Великобританию из Нигерии, попытались скрыть.