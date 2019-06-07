Зеленский: Киев выступает за прекращение огня, но ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменности дипломатической позиции украинской стороны по прекращению огня в Донбассе и возвращению удерживаемых лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном в пятницу.

"Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения задержанных останется твердой и неизменной", - отметил он.

Такое заявление президент сделал в связи с сообщениями украинской стороны об артобстрелах позиций ВСУ в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли и восемь получили ранения. Со своей стороны в Донецкой народной республике сообщили, что украинские подразделения минувшей ночью обстреляли 122-миллиметровыми снарядами окрестности Горловки.