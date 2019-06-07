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ВС Латвии заявили об обнаружении российских военных самолетов вблизи границы страны

Речь идет об Ил-20 и Ил-18 Вооруженных сил России

РИГА, 7 июня. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии выступили в пятницу с утверждением, что вблизи границы республики были замечены два российских военных самолета.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 6 июня идентифицировали самолеты Ил-20 и Ил-18 Вооруженных сил России", - утверждается в сообщении НВС на странице в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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