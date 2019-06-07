Премьер Армении и президент Болгарии провели встречу на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Болгарии Румен Радев в пятницу в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Как сообщила пресс-служба главы армянского кабмина, Пашинян подчеркнул, что подобные встречи на высоком уровне придадут стимул углублению связей двух стран.

"Премьер Армении подчеркнул важную роль Болгарии на Южном Кавказе и добавил, что официальный Ереван заинтересован в реализации совместных программ по разным направлениям. В то же время Пашинян приветствовал ратификацию парламентом Болгарии соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и отметил, что полноценное вступление в силу данного документа будет способствовать развитию демократических институтов в стране", - сообщают из кабмина страны. Премьер Пашинян также подчеркнул, что Армения придает важное значение сотрудничеству со странами - членами ЕС, которое основано на общих ценностях.

"Президент Радев отметил, что Болгария внимательно следит за развитием и демократическими изменениями в Армении. Болгарский лидер уверен, что у двух стран есть большой потенциал, реализации которого может способствовать армянская община Болгарии", - подчеркивается в сообщении правительства Армении.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.