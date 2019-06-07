Зампосла ЕС в РФ заявила, что Евросоюз не хочет потерять сердца и умы россиян

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) не хочет, чтобы первым, что приходило бы россиянам на ум при упоминании ЕС, были санкции. Об этом заявила заместитель главы представительства ЕС в РФ Алешка Симкич в опубликованном в пятницу интервью германской медиакомпании Deutsche Welle.

"Мы не хотим потерять сердца и умы россиян, - сказала она. - Мы не хотим, чтобы первым, что приходит на ум при упоминании Евросоюза, были санкции". По ее словам, "есть вещи, которые помогают этого добиться, например, программа академических обменов Erasmus, по которой многие российские студенты едут учиться в Европу и наоборот".

Симкич констатировала, что "в политическом плане отношения ЕС и России находятся на очень низком уровне". "Первое, с чем у многих ассоциируется Евросоюз, - это санкции". - заметила дипломат. Она утверждала, что у представительства "нет доступа к государственным СМИ [России]", так что, по ее словам, невозможно донести до россиян, "что представляет собой ЕС". "О Европе там говорится скорее в негативном ключе", - полагает Симкич.

"При этом за время моей работы наша деятельность в сфере прав человека не подвергалась атакам со стороны российских властей", - сообщила она.

Зампосла ЕС выразила надежду на улучшение отношений между РФ и Евросоюзом. "Но причины того, что эти отношения находятся в таком состоянии, нелегко устранить, - считает она. - Проблема, которая не будет решена за это время, - это Крым. Это долгосрочная ситуация".

В то же время она видит возможности для подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе. "Я вижу потенциал в Донбассе. И если там действительно что-то изменится к лучшему, то, мне кажется, это может привести к определенному потеплению", - утверждала Симкич.