Президент Азербайджана поздравил Путина с предстоящим Днем России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу с предстоящим Днем России отметил, что отношения двух стран вышли на уровень стратегического партнерства. Текст поздравления есть в распоряжении ТАСС.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником - Днем России, - отметил Алиев. - Азербайджан и Россию связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества. Отрадно, что эти отношения, наглядно выражающие волю наших народов, ныне имеют характер стратегического партнерства".

Как указал президент Азербайджана, взаимодействие двух стран по самому широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение. "Убежден, что всестороннее и многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Россией и впредь будет поступательно развиваться и крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе, - продолжил Алиев. - Желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем россиянам - мира и благополучия".