Глава ДНР назвал заявление Зеленского попыткой скрыть военные преступления ВСУ

ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Россию в обострении обстановки в Донбассе, является попыткой скрыть военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Зеленский продолжает политику двойной морали, оставшуюся ему в наследство от [Петра] Порошенко. Факты категорически не соответствуют заявлениям и противоречат здравому смыслу. В очередной раз Украина пытается сделать Российскую Федерацию стороной конфликта и увести переговорный процесс из конструктивного русла", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Пушилин добавил, что заявления Киева о необходимости прекращения огня и освобождения пленных до сих пор не выполняются, в то время, как украинские военные продолжают вести обстрелы по территории республики. Глава ДНР также призвал мировую общественность и западных участников переговорного процесса "осудить и пресечь военные преступления Украины и решительным образом повлиять на выполнение Киевом минских договоренностей, прежде всего по части установления перманентного перемирия".

В связи с сообщениями украинской стороны об артобстрелах позиций ВСУ в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли и восемь получили ранения, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в котором обвинил в обострении ситуации Россию. Со своей стороны в Донецкой народной республике сообщили, что украинские подразделения минувшей ночью обстреляли 122-миллиметровыми снарядами окрестности Горловки.