Колумбия заинтересована в проведении встречи с Россией на высшем уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия и Колумбия занимаются подготовкой к проведению встречи лидеров двух стран на полях предстоящих многосторонних мероприятий. Об этом заявил в пятницу ТАСС глава МИД страны Карлос Ольмес Трухильо.

"Мы [с главой МИД России] обсуждали возможную встречу наших лидеров в ходе предстоящих многосторонних мероприятий. Мы работаем над этим", - сказал он.

"Без сомнений, такой обмен визитами укрепляет двустороннее сотрудничество", - добавил министр.

3 июня Трухильо провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после этого в рамках визита запланировано его участие в ПМЭФ.

Трухильо посещает российскую столицу не в первый раз. В начале 2000-х годов глава МИД Колумбии возглавлял диппредставительство Колумбии в Москве, и, по его словам, у него остались прекрасные воспоминания об этом времени. На этот факт в начале переговоров обратил внимание и Лавров, выразив надежду, что знание колумбийским министром России "позволит придать нужный импульс двусторонним отношениям".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.