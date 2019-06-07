ABC: в Нью-Йорке задержан мужчина, намеревавшийся взорвать Таймс-сквер

ТАСС, 7 июня. Мужчина, намеревавшийся устроить взрывы в центре Нью-Йорка, задержан в крупнейшем мегаполисе США сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, арестованный "интересовался покупкой нескольких гранат" с тем, чтобы впоследствии взорвать их на Таймс-сквер - главной площади Нью-Йорка. Согласно предварительной информации, он не связан с какой-либо преступной или террористической группировкой.

Ожидается, что уже в пятницу злоумышленнику могут быть предъявлены обвинения в суде нью-йоркского района Бруклин.

В декабре 2018 года гражданина Канады Абдулрахмана Аль Бахназави приговорили к 40 годам тюремного заключения за то, что намеревался летом 2016 года привести в действие взрывные устройства на Таймс-сквер и в метро Нью-Йорка. Он выступал в поддержку группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).