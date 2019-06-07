В ВМС США назвали непрофессиональными действия военных РФ в Восточно-Китайском море

ТАСС, 7 июня. Военно-морские силы (ВМС) США утверждают, что действия российских военных в Восточно-Китайском море были непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность американского экипажа. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС США, где также говорится, что инцидент произошел в Филиппинском море.

"Проводя операцию в Филиппинском море, российский большой противолодочный корабль проекта "Удалой" (по классификации РФ проект 1155 - прим. ТАСС) совершил опасный маневр в отношении корабля ВМС США Chancellorsville", - заявил официальный представитель 7-го флота ВМС США Клейтон Досс. В заявлении говорится, то действия российского экипажа были "опасными и непрофессиональными".

По версии американской стороны, российский большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" подошел к ракетному крейсеру ВМС США на расстояние 15-30 метров и тем самым вынудил его резко изменить курс и уйти в сторону, чтобы избежать столкновения.

Досс назвал пропагандой заявление Тихоокеанского флота (ТОФ)России о том, что именно американский крейсер совершил опасные маневры, грозившие столкновением с российским кораблем.

Пресс-служба ТОФ сообщила в пятницу журналистам, что в пятницу в 06:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря, когда авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей ТОФ шли параллельными курсами, ракетный крейсер США пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах перед его носом, заставив российский корабль экстренно маневрировать. Командиру американского корабля заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий.