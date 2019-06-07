В суде ООН завершились судебные прения по вопросу юрисдикции по иску Украины к России

ГААГА, 7 июня. /ТАСС/. Прения по вопросу юрисдикции в разбирательстве между Россией и Украиной завершились в пятницу в Международном суде ООН. Судьи закончили заслушивать позиции сторон и удалились для вынесения решения.

"Представители сторон будут проинформированы в установленном порядке о том, когда будет оглашено решение", - заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

Юрисдикция под вопросом

В ходе слушаний российская сторона представила свои аргументы в пользу того, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения дела, в рамках которого украинская сторона обвиняет РФ в нарушениях Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Совершенно понятно, почему Украина сфокусировалась на этих двух конвенциях, - заявил в своей вступительной речи посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач. - Они содержат компромиссные положения, в соответствии с которыми Россия соглашается с урегулированием разногласий в суде, однако только тех, которые действительно касаются финансирования терроризма и расовой дискриминации. Однако украинская сторона пытается использовать эти две конвенции в качестве механизма для рассмотрения более широкого круга вопросов".

"Ни одна из конвенций не связана с сущностью текущих разногласий между двумя странами, - продолжил он. - Искусственный характер текущего разбирательства также подтверждается тем фактом, что оно связано с двумя абсолютно разными ситуациями и, на самом деле, представляет собой два разных дела. Первая часть украинского дела относится к развитию ситуации в Донбассе, где Киевом в апреле 2014 года был развязан внутренний вооруженный конфликт между украинскими вооруженными силами, поддерживаемыми проправительственными волонтерами, и населением восточной Украины, самоорганизованным в Донецкую народную республику и Луганскую народную республику и пытающимся защититься от тех, кто захватил власть в Киеве".

"Вторая часть украинского дела касается обвинений в расовой дискриминации в Крыму, - отметил дипломат. - Однако нет сомнений, что настоящая цель в данном случае заключается в том, чтобы оспорить воссоединение Крыма с Россией, несмотря на тот факт, что воссоединение произошло на основе свободного и искреннего выбора населения Крыма, сделанного в ходе референдума. Стоит напомнить, что явка на референдуме составила 83% и около 96% избирателей поддержали воссоединение Крыма с Россией".

С учетом представленных аргументов российская сторона призвала суд "признать, что у инстанции "отсутствует юрисдикция в отношении иска, поданного Украиной против РФ 16 января 2017 года, и/или что украинский иск неприемлем для рассмотрения".

Контраргументы Украины

Украинская сторона представила свои контраргументы в ответ на утверждения представителей РФ. В частности, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что у украинской стороны "нет скрытого умысла". "Мы не пытаемся исказить смысл, - подчеркнула она. - Дело касается интерпретации двух международных соглашений: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И точка".

По завершении представления своей позиции украинская сторона призвала суд "отклонить предварительные возражения (относительно юрисдикции и приемлемости), поданные российской стороной 12 сентября 2018 года, признать свою юрисдикцию и приемлемость иска, поданного Украиной, и перейти к рассмотрению дела по существу".

Спор на много лет

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В ходе заседания 19 апреля 2017 года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

12 сентября 2018 года Российская Федерация выступила с предварительными возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины. Слушания, прошедшие в Гааге 3-7 июня, были посвящены именно предварительным возражениям и не касались дела по существу.

Следующим этапом в разбирательстве должно стать решение суда по юрисдикции и приемлемости иска для рассмотрения. В том случае, если судьи станут на сторону РФ, разбирательство будет прекращено. Если требования Украины будут удовлетворены, то рассмотрение дела продолжится и суд должен будет установить крайнюю дату подачи российской стороной контрмеморандума в ответ на украинский меморандум, направленный 12 июня 2018 года. Как ожидается, на подготовку документа представителям РФ будет дан один год и один месяц.