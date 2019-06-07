В ЕК заявили, что отставка Мэй не повлияет на переговоры по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Отставка премьер-министра Терезы Мэй не повлияет на ведение переговоров по выходу Великобритании из ЕС, Брюссель готов их вести с любым британским премьером. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн, комментируя сообщения о возможной новой отсрочке выхода Великобритании из ЕС.

"Мы не комментируем события, которые происходят в Великобритании. Нашим партнером на переговорах по Brexit является британское правительство, кто бы его ни возглавлял", - заявил он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

Ранее ряд британских СМИ, в частности, газета The Times со ссылкой на источник в Евросоюзе, сообщили о возможной новой отсрочке выхода Великобритании из ЕС.

24 мая Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.