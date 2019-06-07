К "Оппозиционному блоку" на выборах в Раду присоединились четыре партии

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и Партия мира и развития заявили об объединении и идут на досрочные выборы в Верховную раду единой политической силой. В пятницу лидеры этих партий подписали меморандум о совместном участии в парламентских выборах.

"Мы заявляем о намерении провести в ближайшее время объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством. Объединенная политическая партия примет участие в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года", - говорится в меморандуме.

Основными политическими принципами объединения станут "мирное урегулирование на основе разумных компромиссов, нормализация отношений с Россией и другими соседними странами, закрепление в Конституции внеблокового статуса и государственного нейтралитета, новая индустриализация, невмешательство государства в церковные дела".

После церемонии подписания меморандума, которая состоялась на пешеходном мосту на Днепре, депутат Рады лидер Партии мира и развития Александр Вилкул заявил: "Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток". "Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы", - заверил Вилкул.

Глава партии "Наши" депутат Рады Евгений Мураев сообщил, что название объединенной партии будет дано на съезде, который состоится в воскресенье, 9 июня. "В нашу политическую силу входят лидеры местного самоуправления, руководители крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий", - сказал он.

На подписании меморандума присутствовали мэр Харькова Геннадий Кернес, бывший вице-премьер Борис Колесников, депутат Рады Виталий Хомутынник, ряд других политиков и представителей местного самоуправления.

Ранее предполагалось, что "Оппозиционный блок" объединится с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Однако стороны не достигли компромисса.

Раскол "Оппозиционного блока"

"Оппозиционный блок" в 2014 году создавался на основе Партии регионов экс-президента Виктора Януковича перед выборами в Верховную раду. Блок занял на выборах третье место и получил в Раде 44 мандата. Сопредседателями фракции были Александр Вилкул и Юрий Бойко.

В ноябре 2018 году группа депутатов во главе с Бойко предложила курс на широкое объединение оппозиционных сил в стране в преддверии выборов президента и договорилась о создании новой политической платформы с партией Вадима Рабиновича "За жизнь", фактическим лидером которой является Виктор Медведчук. Однако другая часть членов партии была против такого объединения, произошел раскол.

На президентских выборах кандидат от нового объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко стал четвертым, получив 11,67% голосов. Александр Вилкул, представлявший "Оппозиционный блок", получил 4,15%.

В преддверии досрочных парламентских выборов 6 июня в Киеве состоялся объединительный съезд "Оппозиционной платформы - За жизнь", который принял решение идти на досрочные парламентские выборы 21 июля и утвердил список кандидатов в депутаты. В первой тройке списка - лидеры партии Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук. Среди кандидатов в депутаты много известных в стране политиков. Среди них - депутаты Рады Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина), экс-депутат Рады и бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис, экс-первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.