Президент Болгарии: роль ООН первостепенна в решении глобальных мировых проблем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ООН должна играть ведущую роль в решении ключевых проблем современности. Об этом в пятницу заявил президент Болгарии Румен Радев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Нам, политикам, нужно уменьшить децибелы. Мы все еще далеки от гармонии, которой от нас ждут граждане всего мира, но сперва хорошо бы начать слушать [друг друга]. Число желающих занять дирижерское место в мировом оркестре увеличивается, но каждый приходит со своей партитурой, часто даже не здороваясь с оркестрантами", - сказал Радев.

"Если мы хотим добиться устойчивого развития человечества, то пришло время всем вместе определить ясные правила, чтобы писать музыку с учетом специфики каждого инструмента. Думаю, что место для такой деятельности есть одно - это ООН. Пока мы не научимся уважать эту организацию, использовать ее мощный потенциал, не будем укреплять ее инструменты и механизмы, то будем создавать не мелодию, а фрагменты - точки напряженности и конфликты", - отметил президент.

Устойчивое развитие - приоритет

Глава болгарского государства подчеркнул, что устойчивого развития можно добиться лишь совместными усилиями. "Петербургский форум стал встречей большой экономики с большой политикой, где обсуждаются ключевые проблемы мирового развития. Участие Болгарии, в которой проживают 7 млн человек, и премьеров Словакии и Армении [в форуме] наряду с мировыми лидерами [президентом России и председателем КНР] - это послание о важности одной из основных идей устойчивого развития - о том, что оно достижимо лишь объединенными усилиями всех государств", - продолжил президент.

По словам Радева, он воспринимает свое участие в форуме как признание способностей Болгарии строить мосты между различными регионами и культурами.

Президент республики обратил внимание на глобализацию, которая привела к тому, что "планета стала задыхаться от сверхэксплуатации ее богатств и грандиозного товарообмена". "Население растет, а ресурсов не хватает. Свободная миграция капиталов в цифровую эру без ясных правил создает риски. Сверхпотребление, которое превратилось в символ экономического и личного успеха, уже угрожает нашему общему будущему", - добавил он.

Необходимо доверие

Радев также указал на рост напряженности и отсутствие доверия между партнерами в современном мире. "Ежегодный рост расходов на оборону - это показатель того, что среда безопасности не улучшается, а уровень недоверия растет", - считает он.

Болгарский лидер высказался за создание более эффективного механизма глобальной безопасности с акцентом на диалог и дипломатию, общие усилия в борьбе против коррупции, обеспечение развития и стабильности государств, которые генерируют миграционный поток.

"Устойчивое развитие невозможно без устойчивого доверия. Устойчивое развитие - это не только политический и экономический вызов, это этап в культурном созревании человечества. А его фундамент - взаимное признание национальных культурных кодов. Отсутствие межкультурной коммуникации лежит в основе того, что "другой" воспринимается как противник", - заключил Радев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.