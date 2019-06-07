Премьер Армении подчеркнул важность развития отношений с Россией и участия в ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Армения привержена углублению стратегических отношений с Россией и развитию сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Об этом в пятницу в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Для таких стран как Армения очень важна институционализация доступа к центрам мировой экономики. Это в первую очередь относится к нашему сотрудничеству с РФ и участию в ЕАЭС. Мы настроены на совершенствование стратегического партнерства с РФ и максимально продуктивное участие в Союзе. Мы будет прилагать все усилия для максимального углубления интеграции между участниками ЕАЭС", - отметил глава армянского кабмина.

По словам Пашиняна, "это в равной степени относится и к членству Армении в ОДКБ".

Говоря о заинтересованности в расширении географии внешнеэкономических связей ЕАЭС, премьер Армении отметил, что "особое значение в этом смысле имеет Китай". "Мне отрадно отметить, что в течение последнего месяца мы достигли высокой динамики в развитии двусторонних отношений с Китаем, играющим одну из ключевых ролей в мировой экономике. Как члену ЕАЭС, нам видится важным создание институционального сотрудничества между разными интеграционными объединениями", - отметил он.

По словам Пашиняна, "Армения придает важное значение сопряжению ЕАЭС и экономического пояса "Шелкового пути". "Перспективным считаю также политику углубления сотрудничества между ЕАЭС и Евросоюзом. Думаю, что если не в ближайшем будущем, то в среднесрочной перспективе такое сотрудничество вполне реализуемо и даже неизбежно", - добавил глава армянского кабмина.

О Форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.