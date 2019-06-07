Словакия в рамках председательства в ОБСЕ займется целями устойчивого развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Словакия в качестве председателя ОБСЕ будет уделять особое внимание достижению целей устойчивого развития в рамках повестки дня ООН до 2030 года. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В настоящее время мы председательствуем в ОБСЕ и будем всячески способствовать достижению целей мирного, справедливого, инклюзивного общества, общества без страха и насилия. Хочу сказать здесь со всей силой: не может быть устойчивого развития без мира и не может быть мира без устойчивого развития", - сказал он.

Пеллегрини отметил, что Словакия стремится интегрировать повестку дня до 2030 года в долгосрочные планы своего развития. "Нам надо иметь четкое представление о том, какой мы хотим видеть нашу страну и всю Европу в предстоящие 10, 20, 30 лет. Наша страна будет стремиться использовать свою роль и свои возможности лидерства в международных организациях для продвижения повестки дня устойчивого развития", - подчеркнул он.

Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года вступила в силу 1 января 2016 года. Перед странами поставлено 17 целей, в том числе ликвидация нищеты и голода, поощрение здорового образа жизни и обеспечение качественного образования.