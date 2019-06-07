Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. Об этом стало известно в четверг из сообщения для прессы, опубликованного парламентским Комитетом 1922, объединяющим рядовых депутатов-тори и определяющим вопросы выбора или смены лидера консерваторов.

Кто придет на место Терезы Мэй? Краткий гид по возможным кандидатам

"Тереза Мэй продолжит оставаться действующим главой Консервативной партии пока ее преемник не будет объявлен", - говорится в документе.

24 мая Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Теперь она стала исполняющей обязанности лидера партии, при этом оставшись во главе правительства, пока не завершится процесс выбора нового главы тори, который начнется 10 июня и завершится не позднее 28 июля.