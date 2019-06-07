Генассамблея ООН избрала непостоянных членов Совбеза на 2020-2021 годы

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Нигер, Тунис, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины, а также Эстония избраны в пятницу непостоянными членами Совета Безопасности (СБ) ООН на 2020-2021 годы. Об этом объявила в пятницу председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА ООН) Мария Фернанда Эспиноса.

На вакантное место в СБ ООН от стран Восточной Европы претендовали Грузия и Латвия, получившие в первом туре каждая по одному голосу, а также Эстония и Румыния, набравшие соответственно 111 и 78 голосов, вследствие чего понадобился второй тур. По итогам второго тура голосования Эстония набрала 132 голоса, а Румыния - 58 голосов.

Выборы непостоянных членов Совбеза ООН проходили в ГА ООН путем тайного голосования.

Пять вновь избранных стран сменят 1 января 2020 года в СБ ООН Экваториальную Гвинею, Польшу, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов - Россия, США, КНР, Великобритания и Франция и 10 непостоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. У пяти нынешних непостоянных членов - Бельгии, Доминиканской Республики, Германии, Индонезии и Южной Африки - срок полномочий истекает 31 декабря 2020 года. В соответствии с регламентом, ГА ООН ежегодно проводит выборы пяти непостоянных членов СБ ООН.