Оппозиционные депутаты собрали подписи, чтобы провести голосование за отставку мэра Риги

РИГА, 7 июня. /ТАСС/. Оппозиционные в Рижской думе партии собрали необходимое количество подписей, чтобы созвать внеочередное заседание и провести голосование по вопросу отставки нового мэра города Дайниса Турлайса, который занимает эту должность всего неделю. Об этом в пятницу сообщил оппозиционный депутат Виестурс Зепс.

По его словам, которые приводит местное информагентство LETA, правление Турлайса олицетворяет многолетнее сотрудничество бывшего мэра Риги и лидера представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Нила Ушакова с вице-мэром от партии "Честь служить Риге" Андрисом Америксом, которое "помогло им разбазаривать Ригу последние 10 лет". Отставка Турлайса не только позволит прервать это сотрудничество, но предоставит возможность оппозиционным партиям сформировать новую коалицию в думе и предложить Риге альтернативное руководство, отметил Зепс.

В свою очередь формирующие нынешнюю правящую коалицию партии выразили уверенность, что Турлайсу удастся удержать свою должность. "Ни для кого не секрет, что позиция партии "Согласие" не изменилась - мы поддерживаем Дайниса Турлайса на посту мэра города и, естественно, мы продолжим его поддерживать. Что касается сбора подписей оппозиции, она в своем праве подписи собирать, что поделать", - указала в эфире Латвийского радио глава фракции "Согласия" в Рижской думе Анна Владова.

Под документом подписались 24 депутата от четырех оппозиционных политических сил - объединения "Для развития / За!", партии "Единство", Новой консервативной партии и объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". У председателя Рижской думы, согласно местному законодательству, есть две недели, чтобы созвать ее внеочередное заседание, в повестку дня которого будет включен вопрос о выражении ему доверия. Как ранее в пятницу сообщил Турлайс, такое заседание может состояться 20 июня.

После избрания 30 мая Турлайса, представляющего партию "Честь служить Риге", на должность нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции, а после и из партии за грубые нарушения дисциплины были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов. Раскол означает, что у правящей коалиции в Рижской думе, состоящей из "Согласия" и "Честь служить Риге", больше не 32 голоса из 60, а 28, как и у оппозиционных партий. Турлайс сменил на посту мэра Риги Ушакова, который был избран по итогам выборов в Европарламент и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти десять лет.