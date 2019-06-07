Трамп: США и Мексика имеют хорошие шансы достичь договоренности по иммиграции и торговле

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Мексика имеют хорошие шансы на заключение договоренности, охватывающей вопросы иммиграции и торговли. Такое мнение выразил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Если нам удастся выработать сделку с Мексикой, а шансы на это высоки, то они немедленно начнут приобретать продукцию животноводства и сельского хозяйства [США] в очень больших объемах. Если же мы не сможем заключить сделку, то Мексика начнет с понедельника платить [импортные] пошлины в размере 5%!" - написал глава вашингтонской администрации в своем Twitter.

Трамп 30 мая объявил о решении ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Глава внешнеполитического ведомства Мексики в последние несколько дней находится в Вашингтоне, где принимает участие в переговорах по торговым вопросам и пресечению нелегальной иммиграции.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.