Аргентина запретила въезд 426 венесуэльцам, связанным с правительством Мадуро

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июня. /ТАСС/. Власти Аргентины запретили с начала года въезд 426 венесуэльцам, включая всех членов Конституционной ассамблеи республики. Об этом сообщил в пятницу МИД Аргентины.

По его словам, под ограничения, которые начали вводить после 10 января, когда начался новый президентский срок Николаса Мадуро, попали "высокопоставленные чиновники и лица, тесно связанные с венесуэльским режимом". "Этот запрет недавно был расширен и сейчас затрагивает 426 лиц, включая всех членов Конституционной ассамблеи", - добавили в МИД.

Ведомство также отметило, что Буэнос-Айрес приостановил действие двустороннего соглашения об упразднении виз для держателей дипломатических паспортов. Кроме того, Аргентина отказалась от любого вида военного сотрудничества с правительством Мадуро.

В этом году политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.