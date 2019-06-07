Международный пресс-центр откроют в Южной Осетии в день выборов в парламент

ЦХИНВАЛ, 8 июня. /ТАСС/. Международный пресс-центр откроют в Южной Осетии в день выборов депутатов парламента, которые пройдут в стране 9 июня. Об этом сообщила ТАСС в субботу секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

"Пресс-центр откроется в день голосования 9 июня с 09:00 мск и, предположительно, будет работать до 23:00 мск. Для журналистов и наблюдателей там созданы все условия для работы - установлена компьютерная техника и работает сеть Wi-Fi, предусмотрен и кофе-брейк", - сказала она. Пресс-центр будет открыт на первом этаже в здании Республиканской библиотеки имени Анахарсиса.

По словам секретаря ЦИК, во время работы пресс-центра запланированы выступления председателя и членов Центризбиркома, международных наблюдателей и представителей государственных орган Южной Осетии.

"В течение всего дня представителями ЦИК в пресс-центре будет периодических выдаваться информация о ходе голосования. А уже после закрытия избирательных участков, ближе к 22:00 мск планируется оглашение предварительных результатов", - уточнила она.

Секретарь ЦИК отметила, что на выборы в парламент Южной Осетии аккредитовано порядка 50 международных наблюдателей из Российской Федерации, Абхазии, Нагорного Карабаха, провозглашенных Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Приднестровья. А также наблюдатели из дальнего зарубежья Никарагуа, Германии, Финляндии, Бельгии, Японии, Италии.

В Госкомитете информации и печати республики также сообщили ТАСС, что на выборы аккредитацию получили более 70 журналистов, в том числе из России и зарубежья.