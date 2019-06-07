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Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных Орденами Британской империи

Среди прочих лауреатов значатся британские общественный деятели, актеры театра, кино и телевидения, сотрудники полиции, врачи и ученые

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Актриса Оливия Колман, удостоенная "Оскара" за роль в фильме "Фаворитка" (The Favourite, 2018), а также глава спецслужбы MI-5 Эндрю Паркер вошли в число награжденных Орденами Британской империи. Список лауреатов почетной государственной награды, размещенный на правительственном сайте в пятницу вечером, по традиции публикуется в преддверии официального дня рождения Ее Величества Елизаветы II, который королева отмечает во вторую субботу июня. В этом году в списке значатся 1073 имени.

"Я очень взволнована и рада этой награде, а также польщена тем, что оказалась в компании всех этих потрясающих людей, большинству из которых пресса уделяла намного меньше внимания, чем мне, хотя должна была уделять, и, надеюсь, будет уделять теперь. Это огромная честь", - сказала Колман, ставшая командором Ордена Британской империи, информационному агентству Press Association.

Среди награжденных в этом году оказались также руководители британской службы контрарзведки MI-5 Эндрю Паркер и службы внешней разведки MI-6 Алекс Янгер. Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-командом Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в MI-5 и "руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов".

"За заслуги в области обеспечения национальной безопасности" Янгер был произведен в кавалеры Ордена Св. Михаила и Св. Георгия, который традиционно вручается британским дипломатам.

Среди других лауреатов - британские общественный деятели, актеры театра, кино и телевидения, сотрудники полиции, врачи и ученые.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V - дедом нынешней королевы Елизаветы II. Всего существует пять категорий этой награды. Самой низшей из них считается звание кавалера Ордена Британской империи, далее следуют офицеры данного ордена, затем - командоры, и, наконец, рыцари-командоры и рыцари Большого Креста. Две последние категории автоматически присваивают их обладателям рыцарские титулы "сэр" (у мужчин) и "дама" (у женщин).

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)Великобритания
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