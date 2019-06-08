СМИ: Токио пока не готов ответить на предложение о безвизе между Сахалином и Хоккайдо

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Японии на данный момент не готово дать ответ на предложение России о введении режима свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо. Об этом в субботу сообщила японская газета Sankei .

Ссылаясь на многочисленные источники в правительстве Японии, издание подчеркивает, что неготовность дать окончательный ответ на это предложение связана с правовыми вопросами и вопросами безопасности. В частности, Япония опасается, что, согласившись на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она де-факто признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области. По данным Sankei, российская сторона в настоящее время добивается от Японии того, чтобы договоренность о создании зоны свободного перемещения между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо была достигнута в ходе предстоящей встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира Путина, которая должна будет состояться 29 июня в Осаке на полях саммита G20.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам прошедших в Токио в конце мая переговоров в формате "2+2" заявил, что Россия предлагает Японии перейти на полный безвизовый режим. В первую очередь это могло бы касаться деловых и туристических поездок. Предложение было озвучено уже давно, и в Москве надеются, что диалог по этому вопросу продолжится. "В качестве первого шага мы напомнили об инициативе президента [России Владимира] Путина ввести режим свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо", - отметил Лавров.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.