СМИ: новое правительство Таиланда может быть сформировано к 13 июня

БАНГКОК, 8 июня. /ТАСС/. Новое правительство Таиланда, вероятно, будет сформировано к 13 июня. Об этом сообщила в субботу газета The Nation со ссылкой на источники в партии "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат").

Сроки выбраны для того, чтобы правительство было сформировано до проведения в Таиланде с 20 по 23 июня саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Спустя более двух месяцев после парламентских выборов, а также через несколько дней после избрания генерала Праюта Чан-Очи премьер-министром страны партиям коалиции еще предстоит прийти к соглашению по министерским позициям, пишет издание.

"Народная государственная сила", возглавляющая коалицию, настаивает на контроле министерств сельского хозяйства, торговли и транспорта, министерские посты в которых ранее согласилась выделить ключевым партнерам - Демократической партии и "Бхумчайтхай". Отказ последовал сразу после того, как оба политических объединения объявили о своей поддержке альянса и проголосовали за Праюта Чан-Очу. Источник в партии "Народная государственная сила" подтвердил, что предыдущие сделки были аннулированы. Если демократы и "Бхумчайтхай" откажутся принять новые договоренности, окончательное решение по вопросу распределения места в кабинете министров примет премьер, добавил он.

Как пишет газета, в "Народной государственной силе" решили, что они не могут потерять важнейшие экономические позиции. Отмечается, что если партия не получит контроль над ключевыми министерствами, заместитель премьер-министра Сомкит Чатусипитак покинет блок. По словам источников, новые переговоры между партнерами будут основываться на системе, когда руководители политических объединений ведут переговоры, а решения принимаются на партийных собраниях.

Коалиция, выступающая против военного правительства, готовится сформировать объединенную оппозицию, чтобы противостоять администрации Праюта Чан-Очи в парламенте. Партия "Для тайцев" ("Пхыа тхаи") может в ближайшее время сменить своего лидера. Решение должно быть принято на партийном собрании в июле или августе.

5 июня генерал Прают Чан-Оча сохранил пост премьер-министра Таиланда. За его кандидатуру проголосовали 500 из 747 присутствовавших парламентариев страны. На эту должность также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит, чью кандидатуру выдвинула коалиция из семи политических объединений, выступающих против военного правительства. Он получил 244 голоса депутатов.