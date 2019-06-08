Расходы на организацию выборов президента Казахстана составили около $23 млн

НУР-СУЛТАН, 8 июня. /ТАСС/. Около 9,4 млрд тенге ($23 млн) были потрачены на организацию выборов президента Казахстана. Об этом сообщила в субботу на встрече с группой международных наблюдателей секретарь ЦИК Казахстана Сабила Мустафина.

"Общий бюджет данной выборной кампании - 9,4 млрд тенге. Это около $23 млн", - сказала она.

"Мы просили больше, ЦИК рассчитывает примерные суммы расходов, - продолжила Мустафина. - Правительство поддержало наши предложения в основной их части, но была проведена оптимизация расходов, связанных с типографиями, объемом выпуска материалов, небольшая оптимизация прошла по территориальным избирательным комиссиям в связи с разными ценами на товары и услуги в регионах".

В субботу в Казахстане наступил день тишины: запрещено вести любую агитацию в поддержку кандидатов на президентский пост. Этот запрет будет действовать и в день голосования.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, впервые за годы независимости страны в них не участвует в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.