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В результате взрыва в Пакистане погибли четверо военнослужащих

Еще четверо получили ранения

ИСЛАМАБАД, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере четверо военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва бомбы в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом в субботу сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на пресс-службу армии Пакистана.

"Террористы подорвали автомобиль, перевозивший военнослужащих, с помощью самодельного взрывного устройства, - говорится в сообщении. - Три офицера и один солдат погибли, еще четверо солдат получили ранения". "За последний месяц в результате нападений в общей сложности было убито 10 сотрудников сил безопасности и 35 получили ранения", - отмечает армейская пресс-служба.

Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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