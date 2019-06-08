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Додон предупредил граждан о возможных попытках дестабилизации в Молдавии

Президент республики призвал людей не поддаваться на провокации

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о планирующихся массовых акциях протеста с целью дестабилизации ситуации в стране.

"Ситуация очень сложная и тяжелая. Мы на грани дестабилизации <…> Хочу обратиться к гражданам. Оставайтесь дома, не поддавайтесь на провокации. Я знаю, что вас призывают выйти на протесты, но в ваших рядах будут провокаторы", - заявил Додон на пресс-конференции в субботу.

По его словам, в подобных акциях протеста заинтересована контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы, которая не хочет терять власть в стране.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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