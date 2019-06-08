В МПА СНГ заявили, что кампания по выборам президента Казахстана проходит без нарушений

НУР-СУЛТАН, 8 июня. /ТАСС/. Наблюдательная миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ пока не зафиксировала каких-либо нарушений на выборах президента Казахстана. Об этом заявил в субботу, отвечая на вопрос ТАСС, глава наблюдательной миссии, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"На данный момент миссия никаких нарушений не наблюдает, - сказал он. - Также в адрес миссии никаких претензий и жалоб не поступало".

Умаханов отметил, что всем кандидатам обеспечены равные права, а избирательный процесс организован прозрачно. "Я уверен, что будет очень высокая явка, - добавил он. - А решение, которое примет народ Казахстана, - это уже внутреннее дело страны, и мы будем руководствоваться его результатами".

В субботу в Казахстане наступил день тишины, когда запрещено вести любую агитацию в поддержку кандидатов на президентский пост. Этот запрет будет действовать и в день голосования.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.